Raymond Goethals n'est plus le seul : le PSG remporte la première C1 de son histoire et la 2e du football français !

Il n'y a pas eu match ce samedi entre le PSG et l'Inter Milan. Les Parisiens ont roulé sur les Nerazzurri, exorcisant leurs démons pour remporter la première Ligue des Champions de leur histoire et la première du foot français depuis l'OM de Raymond Goethals.

Enfin, ils l'ont fait ! Près de 15 ans après l'arrivée de QSI à la tête du Paris Saint-Germain, et après une finale perdue en 2020, le club francilien a soulevé sa première Ligue des Champions ce soir à l'Allianz Arena de Munich en dominant l'Inter Milan.

Le PSG, malgré son historique de désillusions sur la scène continentale, arrivait tout de même en grand favori à Munich face à un Inter qui faisait office de surprise du chef. Et bien vite, les hommes de Luis Enrique l'ont prouvé.

Pressing haut, incursions rapides et vitesse d'exécution : Paris prend l'Inter à la gorge, Kvaratskhelia s'infiltre et trouve Vitinha qui sert Désiré Doué d'un superbe ballon. Le petit prodige français contrôle et sert Achraf Hakimi au second poteau : le Marocain ne célèbre pas face à son ancien but mais c'est 1-0 (14e).

L'Inter Milan prend totalement l'eau

Alors que l'Inter tente désespérément de se lancer à l'attaque sans le moindre succès, il se fait avoir à son propre jeu, celui du contre : Ousmane Dembélé est lancé côté gauche, change de flanc vers Désiré Doué dont la frappe déviée prend Sommer à contre-pied (20e, 2-0).

L'Inter suffoque, DiMarco doit empêcher une frappe de Dembélé. Les seules occasions italiennes sont sur corner : Acerbi place au-dessus, Marcus Thuram juste à côté (23e, 37e). Mais à la pause, les Nerazzurri peuvent se réjouir que ce ne soit pas 3-0 du pied de Dembélé, trouvé seul au second poteau (44e).

La seconde période démarre sur les mêmes bases : Kvaratskhelia trouve le poteau (46e), puis rate un contre (51e). Dembélé tente sa spéciale mais sa frappe enroulée passe de peu à côté (53e). Ce n'est qu'une question de temps, malgré un bref temps fort intériste. Doué décale Hakim d'une talonnade d'abord, le Marocain frappe à côté (63e) ; mais une minute plus tard, c'est Vitinha qui perce plein axe et lance Désiré Doué pour son doublé (66e, 3-0).

On le sent bien avec ce but : c'est fini, car l'Inter Milan n'existe pas. Ce n'est cependant qu'au 4-0 signé Khvicha Kvaratskhelia (73e) sur une récupération fulgurante que Luis Enrique, enfin, exulte et que tout le monde comprend. Paris va soulever sa première Ligue des Champions. Et ce sera sur le score de 5-0 : Senny Mayulu, titi parisien monté en fin de match, finalise la "manita" (86e). Les larmes coulent, bien logiquement : sans Messi, sans Neymar, sans Mbappé surtout, le Paris Saint-Germain l'a enfin fait, et c'est bien mérité.