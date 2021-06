Les frères Mpenza et Enzo Scifo : un Excel Mouscron enfin "à la Belge"

Mbo Mpenza a été officialisé en tant que directeur sportif de l'Excel Mouscron et il n'arrive pas seul : Enzo Scifo sera le nouveau T1 des Hurlus, et il devrait être assisté du frère de Mbo, Emile. Enfin, le Canonnier retrouve une teinte locale.

Et si la relégation de l'Excel Mouscron avait été le déclic tant attendu pour que le club se recentre sur ses bases et redevienne le club populaire qu'il était voilà déjà bien trop longtemps ? Pour espérer ne pas stagner en D1B et remonter au plus vite au sein de l'élite où est sa place, Mouscron ne peut en tout cas plus se permettre d'être un (peu) savant mélange entre un hall de gare et un laboratoire. Comme souvent, la voie du renouveau passe par le retour aux sources : place à Mbo Mpenza comme directeur sportif.

L'ancien Diable Rouge rappellera des souvenirs au Canonnier : en 1996-1997, il porte les couleurs de l'Excel(sior), où il revient ensuite en 2002-2004 auréolé d'un statut d'international confirmé. La simple présence de Mbo aux manettes assure au moins une chose : l'esprit mouscronnois sera présent, et le public ne peut qu'en être ravi après des années assez tristes sur ce plan. Les prolongations, depuis, de Dimitri Mohamed, capitaine emblématique, et de Christophe Lepoint vont déjà dans ce sens.

Une légende aux manettes et E1000 de retour

La nouvelle n'a pas encore été officialisée, mais nous pouvons la confirmer : Enzo Scifo, qui a déjà dirigé l'Excel de 2007 à 2009, sera bel et bien le T1 du club la saison prochaine. Une légende du football belge, sans club depuis qu'il a claqué la porte des Espoirs en 2016 mais qui n'avait jamais mis au placard ses ambitions de retrouver un banc. Là aussi, Scifo est le genre de figure qui fera revenir le public au stade.

Et pour l'accompagner, une autre légende : Emile Mpenza devrait, sauf revirement de dernière minute, retrouver son frère à Mouscron et devenir l'adjoint de Scifo, qu'il a croisé brièvement en sélection nationale à ses débuts. La recette n'est pas synonyme de succès sportif, mais une chose est sûre : le succès populaire devrait être au rendez-vous ...