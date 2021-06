Officiel : un renfort suisse pour la défense de Waasland-Beveren

Alors que tous les yeux sont rivés sur l'Euro, les clubs reprennent progressivement les préparations et se renforcent en vue de la nouvelle saison.

Waasland-Beveren espère remonter en JPL au plus vite. Peu après avoir officialisé l'arrivée du Danois Jacob Buus, le club a enregistré un second renfort avec l'arrivée de Chris Kablan.

Le défenseur suisse de 26 ans quitte le FC Thun et viendra tenter de ramener Waasland-Beveren en D1A le plus rapidement possible.

"Je suis très heureux d'être ici et je suis convaincu qu'ensemble nous pouvons construire quelque chose de beau. Je suis très positif et confiant dans le fait que nous pouvons atteindre nos objectifs, à la fois collectivement et individuellement", a déclaré Kablan sur le site du club.