Anderlecht a fait une approche pour Yan Dhanda

Le joueur formé à Liverpool désire plus de temps de jeu et pourrait voir d'un bon oeil l'approche des mauves.

Anderlecht est intéressé par les services de Yan Dhanda, selon Sky Sports. Les Mauves et leur entraîneur Vincent Kompany ont montré de l'intérêt pour le joueur de Swansea.

Le club de Championship souhaite conserver le joueur âgé de 22 ans, mais il n'a pas signé le nouveau contrat qui lui a été proposé depuis janvier. Le médian formé à Liverpool dispose d'un bail jusqu'en 2022 avec les Swans et souhaite jouer plus régulièrement en équipe première (31 rencontres, 1 but et 5 assists toutes compétitions confondues durant l'exercice 2020-2021).