L'humanité de De Bruyne: "J'ai trop de respect pour tout le monde ici"

Kevin De Bruyne a été plus que décisif ce jeudi contre le Danemark? Le joueur de Manchester City

Kevin De Bruyne a donc rejoué au football, presque trois semaines après avoir quitté le terrain sur blessure, en pleine finale de Ligue des Champions. Si certains se demandaient encore s'il pourrait rejouer à son meilleur niveau, ils ont un début de réponse.

Une passe décisive, un but de classe mondiale, mais surtout une joie contenur malgré l'importance de son premier but dans un grand tournoi depuis Belgique - Brésil. "J'étais content, bien sûr, mais j'ai trop de respect pour tout le monde ici. Je me suis dirigé vers le coin du terrain où Eriksen s'est effondré samedi et je suis resté calme", a-t-il expliqué au micro de la RTBF.

Une nouvelle fois une preuve de grande classe de la part de De Bruyne.