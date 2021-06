Luka Modric reste sur sa faim : "Il y a un goût amer après ce match"

En quête de rachat après son entame d'Euro ratée contre l'Angleterre (0-1), la Croatie a souffert en première période et dû se contenter du match nul ce vendredi contre la République tchèque (1-1).

Avec un point sur six, la Croatie fait la grimace. Luka Modric (35 ans, 139 sélections et 17 buts) reste sur sa faim après le match nul ce vendredi contre la République tchèque (1-1). "Il y a un goût amer après ce match, car nous n'avons pas gagné", a lâché d'emblée le capitaine des Vatreni à l'issue de la rencontre en conférence de presse. "Nous sommes entrés dans le match de manière vraiment désorganisée, mais nous avons ensuite mieux joué en deuxième mi-temps. Nous avons marqué ce but et nous aurions pu en marquer d'autres, mais malheureusement nous n'avons pas gagné. Maintenant, nous devons battre l'Écosse pour nous qualifier", a conclu le milieu de terrain du Real Madrid.

Avec un petit point au compteur après deux matchs, les vice-champions du monde devront impérativement s'imposer face aux Ecossais mardi pour espérer se qualifier.