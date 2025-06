OFFICIEL : Ivan Leko quitte le Standard et s'engage dans un autre club de Pro League !

L'officialisation n'aura pas tardé : Ivan Leko n'est plus l'entraîneur du Standard de Liège. Le Croate quitte Sclessin pour la Planet Group Arena de La Gantoise.

Il y a quelques heures de cela à peine, nous vous informions que Ivan Leko était tout proche de quitter le Standard : il allait s'engager à La Gantoise, succédant à Danijel Milicevic qui n'avait pas survécu à des Playoffs calamiteux.

L'officialisation n'aura pas tardé. Les Buffalos viennent en effet d'annoncer l'arrivée de Leko à la Planet Group Arena, où il a signé pour trois saisons. Il rejoint le club librement, le Standard ayant libéré son coach de son année de contrat restante. Le communiqué officiel a été publié sur le site de La Gantoise:

"La Gantoise accueille Ivan Leko comme nouvel entraîneur principal. Le Croate de 47 ans quitte le Standard et rejoint notre club pour trois saisons. Leko a déjà entraîné en Belgique, notamment au Club de Bruges et à l'Antwerp. Avec ces clubs, il a remporté respectivement le titre national et la Coupe de Belgique. Son esprit de vainqueur, son énergie et son ambition ont été des atouts majeurs dans le choix de son poste", lit-on.

Wilmots et Geraerts bientôt réunis ?

Ivan Leko lui-même s'exprime au sujet de cette arrivée : "Je suis ici pour construire et gagner. Les supporters peuvent s'attendre à une équipe qui se bat, joue au football et progresse. J'ai choisi le projet et les joueurs de La Gantoise. Nous allons travailler dur ensemble, avec de l'ambition pour l'avenir".

Cette ambition, c'est ce que le Croate avait réclamé au Standard au moment d'évoquer la saison à venir. A-t-il discuté avec Marc Wilmots d'un projet commun, ou ce départ était-il décidé dès l'arrivée du Taureau de Dongelberg en tant que directeur sportif ? La deuxième option semble plus plausible.

On attend désormais l'annonce du nouvel entraîneur du Standard ; tout porterait à croire que Karel Geraerts et Marc Wilmots seront réunis, quelques mois après la fin de leur aventure commune du côté de Schalke 04...