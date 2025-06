Pourquoi un retour de Romelu Lukaku à Anderlecht semble-t-il si évident ?

Romelu Lukaku et Anderlecht, c'est une véritable histoire d'amour. Le buteur reviendra dans le club bruxellois en fin de carrière, cela semble être une évidence. Mais alors, comment expliquer un tel amour pour les Mauves et pourquoi son retour semble aussi évident ?

Nombreux sont les joueurs qui disent vouloir revenir dans leur club de cœur en fin de carrière avant de finalement raccrocher les crampons sans passer par un retour à la maison. Les raisons d'une non-signature peuvent être nombreuses : un salaire proposé trop faible, un corps fragile qui contraint soudainement à raccrocher les crampons ou encore l'envie de finalement s'expatrier dans un pays proposant un salaire démesuré.

En Belgique, il y a bien un joueur dont un retour dans son club de cœur semble inévitable. Il s'agit bien évidemment de Romelu Lukaku. Le Diable Rouge est clair, il reviendra à Anderlecht un jour, cela ne fait l'ombre d'aucun doute. "Bien sûr que je vais revenir. Je pense beaucoup plus tôt que ce que les gens pensent," déclarait-il l'année passée au micro de RTL Sports.

J'ai promis à mon fils que je reviendrai

En mars dernier, le natif d'Anvers confiait même qu'il l'avait promis à son fils au micro du Corriere dello Sport : "J'ai promis à mon fils que je reviendrai." Son amour pour les Mauves, le buteur est loin de le cacher. Il affiche d'ailleurs très régulièrement sur ses réseaux sociaux des publications pour soutenir l'équipe A, mais aussi parfois les formations de jeunes. Récemment, il a par exemple envoyé un message vidéo afin d'encourager l'équipe U12 avant leur finale de la Goal Cup. Il lui arrive même de rendre quelques visites aux entraînements ou matchs de jeunes du club ou d'assister à des rencontres de l'équipe A.

Formé avec les Mauves de 2006 à 2009 avant de faire ses débuts avec l'équipe professionnelle, l'avant-centre a passé un total de cinq années dans le club bruxellois (2006-2011). Mais alors pourquoi l'attachement entre l'équipe la plus titrée de Belgique et le meilleur buteur de l’histoire de la sélection belge est-il si fort ? C'est simple, Anderlecht est le club qui lui a permis de se développer en tant que footballeur. C'est là où il fait ses premiers pas professionnels et où il a ressenti ses premiers frissons sur les terrains de football professionnels. Anderlecht est bien plus qu'une simple équipe pour Big Rom, c'est une famille qui l'a forgé en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme.

Marc Coucke a d'ailleurs lui-même confirmé que la star bruxelloise reviendrait à la maison. "Oui, il va revenir, mais je ne sais pas si ce sera dans un, deux ou trois ans. Ce ne sera pas encore cette saison. Il a remporté le titre avec Naples, il doit le savourer la saison prochaine en Ligue des champions. Mais il rêve d'Anderlecht," confiait l'homme d'affaires au micro de VTM.

Romelu Lukaku n'est pas seul à vouloir revenir dans son club de cœur

Un autre joueur semble pour le moment très proche de faire son retour dans son club formateur : Axel Witsel est en bonne voie pour revenir au Standard de Liège cet été. La Coupe du Monde des clubs ralentit cependant le dossier puisque ce dernier est dans l'effectif de l'Atlético Madrid.

D'autres joueurs ont fait leur retour dans leur club de cœur. Vincent Kompany est par exemple revenu avec les Mauves avant de mettre un terme à sa carrière en 2020. Terminer sa carrière là où tout a commencé n'est cependant pas pour tout le monde. Kevin De Bruyne a lui été clair. "Non, ça ne me tente pas. Je n’ai rien à gagner en Belgique, je ne veux pas," déclarait-il quant à un potentiel retour dans le championnat belge au micro de RTL Sports.