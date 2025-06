Mauvaise nouvelle pour Genk dans le dossier Mike Penders !

Où jouera Mike Penders la saison prochaine ? Chelsea compte le prêter à nouveau la saison prochaine...

Mike Penders a été racheté par Chelsea l’été dernier. Le club anglais a déboursé pas moins de 20 millions d’euros, mais a laissé le gardien en prêt une saison de plus à Genk.

Cette saison est désormais terminée et on ne sait toujours pas où Penders jouera l’an prochain. On pensait d’abord qu’il aurait sa chance à Chelsea, mais ça ne semble plus d’actualité.

Le club londonien compte déjà plusieurs gardiens dans son effectif et pourrait même en recruter un autre cet été. La probabilité que Penders soit à nouveau prêté est donc très élevée.

À Genk, on espère fortement avoir une petite longueur d’avance, mais la concurrence est bien là. On entend dire que Strasbourg prépare une vraie offensive pour faire venir Penders.

Et le club français pourrait bien avoir un avantage sur Genk, puisqu’il appartient au même propriétaire que Chelsea. Daniel Peretz, le gardien du Bayern Munich, figurerait également sur leur liste.