La grande différence entre Thibaut Courtois et Matz Sels ? L'entraîneur des gardiens des Diables s'exprime

En raison de la blessure de Thibaut Courtois, il est très probable que Matz Sels obtienne une place dans les buts chez les Diables Rouges. L'entraîneur des gardiens, Guy Martens, ne peut citer qu'une seule différence entre les deux.

Guy Martens a récemment rejoint les Diables Rouges à titre permanent, en tant qu'entraîneur des gardiens. Il jouait déjà ce rôle depuis le début de l'année, mais a finalement décidé de prolonger au sein de la fédération. Cette semaine, il prépare donc les gardiens pour les rencontres internationales contre la Macédoine du Nord et le Pays de Galles.

Thibaut Courtois est blessé et ne pourra donc pas être présent. Selon Martens, le gardien lui-même a trouvé cela très dommage, mais la Belgique peut se réjouit d'avoir pour le remplacer l'un des meilleurs gardiens d'Europe : Matz Sels. Mais quelles sont les grandes différences entre les deux joueurs ?

"Je pense que Thibaut était prêt pour le top bien plus tôt", déclare Martens à Sporza, lorsqu'il compare les deux. "Matz jouait encore avec les U21 du Lierse à 19 ans, alors que Thibaut jouait déjà au plus haut niveau à l'Atlético. Sels a été un tard-mature."

"Je pense que Thibaut est l'un des meilleurs gardiens du monde, mais Matz s'est affirmé dans le meilleur championnat du monde. On peut donc dire que Sels est également un excellent gardien."

Martens ne voit donc qu'une seule grande différence actuellement entre les n°1 et 2 de l'équipe nationale. "Courtois a beaucoup plus d'expérience, ayant joué pour des équipes de plus grande envergure comme l'Atlético et le Real Madrid. Il a passé beaucoup plus d'années à évoluer au plus haut niveau. Mais je pense que c'est la seule différence".