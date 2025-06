Transfert XXL pour Mile Svilar ? Vincent Kompany suit sa situation de près

Mile Svilar a passé un sacré palier ces dernières saisons à la Roma. Il réclamerait donc une augmentation salariale en adéquation avec son nouveau statut, et les négociations sont compliquées.

L'ancien jeune du RSC Anderlecht est présenté depuis ses débuts comme un futur grand gardien à l'échelle européenne, mais Mile Svilar a dû prendre son mal en patience. Parti très jeune au Benfica, c'est finalement à l'AS Rome qu'il a percé ces dernières saisons.

Cette saison, Svilar faisait partie des meilleurs gardiens de Serie A, et à 25 ans, il semble prêt pour le top absolu. Actuellement, il est sous contrat jusqu'en 2027, mais ses performances n'ont pas échappé aux regards et la Roma souhaiterait se prémunir d'un départ en signant une extension de bail.

Problème : selon Calciomercato, l'ex-Mauve est gourmand. Ses exigences salariales seraient aux alentours des 4 millions d'euros (contre 1,6 million à l'heure actuelle), tandis que l'offre romaine serait pour l'instant d'environ 3 millions.

Mile Svilar chez Kompany ?

Si aucun accord n'est trouvé, cela ne veut pas dire qu'un départ est inévitable, car l'AS Rome demandera une très grosse somme pour son gardien de but. Mais un départ deviendrait alors certain dans un an. Et même cet été, Caught Off Side affirme que des clubs comme Manchester City ou le Bayern Munich sont sur le coup ; la Roma exigerait environ 50 millions pour le Belgo-Serbe.

Récemment, Svilar avait fait partie des nombreux joueurs pris à partie par le sélectionneur de la Serbie, qui s'oppose actuellement à un retour du gardien international serbe en équipe nationale. Dragan Stojkovic a également taclé la fédération belge, qui n'avait "pas compris le règlement de la FIFA" et espérait pouvoir rappeler l'ancien international U21.