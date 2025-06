Le guide complet des supporters belges : tout ce qu'il faut savoir sur Skopje !

Vendredi, la Belgique défiera la Macédoine du Nord chez elle, à Skopje. Voilà ce qui attend les supporters belges.

Douze ans après leur victoire 0-2 à Skopje (buts de Kevin de Bruyne et Eden Hazard), les Diables Rouges s'apprêtent à retrouver le Stade national Toše Proeski sous les ordres de Rudi Garcia. Si les visages de notre équipe nationale ont changé, celui du pays qui nous accueille également. Ne dites plus "Macédoine" comme à l'époque, mais bien "Macédoine du Nord", nouvelle appellation adoptée lors du référendum de 2018 pour se différencier du passé culturel grec, avec qui les différends ont longtemps existé quant à l'usage du terme.

Une destination abordable

Derrière cette différence officielle, la vie n'a pas connu de profonds bouleversements sur place. Le coût de la vie est toujours aussi peu cher. Si vous ne disposez pas d'une voiture de location à votre arrivée à l'aéroport, prendre un taxi ne devrait pas vous obliger à manger des cailloux pour le restant du séjour. La compagnie de bus Erak dispose également d'une navette de bus à trois euros vers le centre-ville.

Ne vous laissez pas surprendre, la monnaie sur place n'est pas l'euro pour autant, mais le Denar macédonien. Il n'est pas possible d'en obtenir à l'avance hors du pays. Rendez-vous donc au bureau de change ou au sein d'une banque, plus propice aux taux de change avantageux.

Des activités diverses

Que faire sur place ? La ville est vivante : au début du millénaire, les autorités ont lancé un vaste plan de rénovation du centre-ville. Vous y trouverez donc des bâtisses encore fraîchement sorties de terre. Pour un peu plus d'authenticité, n'hésitez pas à faire un saut dans le vieux bazar, l'une des principales attractions de la ville. Le vieux bazar est l'occasion de passer parmi les quartiers les mieux conservés de Skopje, et surtout d'apprécier le pont vers l'Orient que représente ce pays balkanique. En lisière du quartier ottoman, l'endroit est une invitation à l'exotisme grâce à la découverte des produits et des saveurs orientales.

Pour les amateurs d'escapades natures, on ne saurait que vous conseiller la promenade du Lac Matka, à quelques kilomètres de la ville. Accessible via le bus 60, la réserve vous ouvre les portes d'un canyon aux paysages abrupts. Ceux qui désirent prendre de la hauteur trouveront leur compte au sommet du Mont Vodno, le relief qui domine Skopje. Un téléphérique vous emmènera à la fameuse Croix du Millénaire. Du haut de ses 1066 mètres, elle vous offrira un beau panorama sur la région. N'oubliez pas la crème solaire : les températures atteindront les 35 degrés jusqu'en fin de semaine. Ne soyez pas non plus surpris si la terre se met à trembler légèrement. L'activité sismique de la région est plus importante qu'en Belgique, les locaux sont habitués à de légers tremblements de terre ponctuels.

Rendez-vous au Mr. Jack Bar

Le point de rassemblement des supporters pour ce déplacement en Macedoine du Nord, c'est au Mr. Jack Bar (MAKSIM GORKI 8, SKOPJE 1000, MACÉDOINE DU NORD). L'établissement sera le quartier général du 1895, la fédération officielle de supporters des Diables Rouges, le jeudi et le vendredi.

Les supporters belges pourront ainsi y récupérer leur ticket papier nominatif, munis de leur carte d'identité. La récupération de ces tickets se fera jeudi de 17 à 19h, ainsi que le jour du match, de 14 à 18h. C'est également du Mr. Jack Bar que la fanwalk démarrera le jour de la rencontre. Walfoot.be sera présent à cette fanwalk et la fera vivre de l'intérieur aux supporters restés en Belgique. Rendez-vous à Skopje !