Officiel : L'Antwerp s'offre les services de Jelle Bataille

C'était dans les tuyaux depuis quelques semaines, et ce vendredi soir, le Great Old a officialisé l'arrivée de son nouveau back droit. Après Frey et Engels, le matricule 1 accueille une troisième recrue en deux jours.

Jelle Bataille rejoint l'Antwerp en provenance d'Ostende. Le back droit a paraphé un contrat jusqu'en 2024 au Bosuil. L'ancien Diablotin (6 capes, 1 but, 2 assists) a été l'un des grands artisans de la très belle saison du KVO. Le défenseur âgé de 22 ans qui son club formateur après y avoir disputé 92 matchs, inscrit 4 buts et distillé 8 assists pour rallier le matricule 1.

RAFC verwelkomt belofte-international Jelle Bataille! ✍️🇧🇪#RAFC #OneRedFamily — Royal Antwerp FC (@official_rafc) June 18, 2021