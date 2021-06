Twitter a perdu son ange

Philippe, dit Philousports nous a quitté ce samedi, laissant derrière lui un immense vide.

L'heure n'est plus à la joie, la tête n'est plus à l'Euro. Je me souviendrai toute ma vie de ce moment où, dans mon hôtel de St-Pétersbourg, j'ai appris que tu nous avais quitté.

Je me souviendrai toujours de tes premiers tweets, puis du moment où nous sommes entrés en contact sur Twitter, ce réseau rempli de méchanceté sur lequel tu te promenais avec toute ta bienveillance. Pourtant, je m'étais moqué de l'un de tes Gifs, mais tu étais rentré dans le jeu et nous sommes finalement toujours restés en contact, toi le Marseillais et moi le Parisien.

Tout nous opposait footballistiquement parlant, mais nous avons plusieurs fois eu les mêmes délires. Malgré la myopathie qui te rendait la vie compliquée, tu étais toujours bienveillant, tu avais toujours le sourire et même les jours où tu n'étais pas en forme, tu répondais toujours.

L'Euro? Je m'en moque. La petite "guerre" entre la Belgique et la France n'a plus lieu d'être. Tu ne seras plus là pour en rire, pour te moquer avec moi des commentaires des uns et des autres. Toi qui a toujours donné ton coeur à tout le monde, ce dernier a malheureusement décidé de t'abandonner.

Repose en paix mon Philou, nous nous reverrons un jour. Peu importe le nombre d'étoiles sur le maillot, il y en a désormais une magnifique qui brille dans le ciel.