Un ancien Brugeois se souvient : "Je n'ai gardé que de bons souvenirs au Club"

Michael Almebäck avait porté les couleurs du Club de 2011 à 2013.

Le passage de Michael Almebäck au Club de Bruges ne restera pas dans les mémoires du club, pourtant le joueur de 33 ans conserve de bons souvenirs : "Mon séjour en Belgique s'est soldé par pas mal de hauts et de bas", admet Almebäck dans Secret Footballer.

"Nous avons eu quatre entraîneurs différents et deux autres entraîneurs en intérim. Avec six entraîneurs en deux ans, c'était mouvementé, mais j'ai quand même joué 60 matchs et je suis content de mon passage au Club", se souvient le joueur.

Almebäck avait dû partir après deux ans : "Je ne suis pas parti dans les meilleures circonstances, mais j'ai appris qu'il faut accepter son destin dans le football. La décision ne vous appartient pas toujours. Mais je ne garde que de bons souvenirs du Club de Bruges."

Cependant, Almebäck a souvent été mis à l'épreuve : "J'ai joué contre Michy Batshuayi, il était très fort. Le KRC Genk avait alors Kevin De Bruyne et Christian Benteke, ce furent des matchs très difficiles. Dieumerci Mbokani, qui évoluait à l'époque à Anderlecht, était également très fort et difficile à affronter."