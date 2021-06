La masterclass de Marco Verratti : le Hibou a survolé le match face au Pays de Galles

Le "miracle" Verratti n'est rien comparé à celui d'Axel Witsel, certes, mais la participation du médian parisien à l'Euro 2020 était fortement compromise après une nouvelle blessure au genou début mai dernier. Incertain, Marco Verratti avait finalement été repris, et était titulaire ce dimanche face au Pays de Galles. "Je pensais que je n'y arriverais pas. J'ai travaillé si dur, j'ai cru revivre le cauchemar de 2016", concède-t-il à Sky Italia. À l'époque, Verratti avait manqué l'Euro pour une blessure.

Mais son match face aux Gallois a prouvé que l'Italien était de retour à son meilleur niveau : "le Hibou" a disputé un match à peu près parfait, tout simplement.

Marco Verratti's game by numbers for #ITA vs. #WAL:



136 touches (most)

100% take-ons completed

100% tackle-success

94% passing accuracy

5 chances created (most)

4 tackles (most)

3 crosses completed (most)

2 shots

2 aerials won

2 fouls won

1 assist (most)



He did EVERYTHING. 🤯 pic.twitter.com/fIGRREnu99