🎥 Le déviation de l'arbitre et le but qui fâchent la Colombie

Les Cafeteros ont vigoureusement protesté, mais en vain, le but a été accordé au Brésil.

Il a fallu plus de 100 minutes pour départager la Colombie et le Brésil en Copa America. Et pour cause. Les Colombiens ont longuement protesté après le but égalisateur. En cause? Une déviation de l'arbitre de la rencontre, suite à laquelle les Brésiliens ont conservé le ballon et c'est Firmino qui a poussé le cuir au fond des filets.

Les lois du jeu, adaptées en 2019, stipulent que si l'arbitre touche le ballon, il doit arrêter le jeu et reprendre par une balle à terre dans trois cas de figure: "si le ballon est récupéré par l’équipe adverse, si l’équipe garde le ballon et pourrait entamer une attaque prometteuse et si le ballon entre directement dans le but dans tous ces cas de figure."

Les Colombiens estiment donc que le but aurait dû être annulé. "L'arbitre aurait dû interrompre le jeu. C'est regrettable parce que ça casse tout notre travail et tous nos efforts. L'arbitre ne savait pas quoi faire", pestait Juan Cuadrado à l'issue de la partie.