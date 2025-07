Le RFC Liège va-t-il laisser filer la montre en or ? Plusieurs clubs belges veulent Oumar Diouf, brillant en test

En test au RFC Liège, Oumar Diouf n'a pas encore signé de contrat malgré des débuts très prometteurs. D'autres clubs belges pourraient en profiter pour passer à l'action.

Le RFC Liège est-il en train de laisser passer le gros lot ? Depuis une dizaine de jours, l'attaquant sénégalais Oumar Diouf est à l’essai chez les Sang & Marine, et il a déjà fait forte impression.

Très en vue lors de sa première apparition à Aywaille — avec notamment un boulet de canon qui a terminé sa course sur la transversale et un but de la tête annulé pour hors-jeu — l’avant-centre de 22 ans a ensuite trouvé le chemin des filets contre Zulte-Waregem.

Oumar Diouf a tout du coup en or... mais le RFC Liège ne se presse pas

Fort de ses 23 buts inscrits dans le championnat chypriote la saison dernière, Diouf, qui avait quitté le Sénégal pour Rizespor (Turquie) en 2023, a convaincu tout le monde. Sur les réseaux sociaux, les supporters du RFC Liège réclament l’annonce de sa signature, d’autant qu’il a rejoint le groupe pour le stage à la côte belge. Pourtant, aucune officialisation n’a encore eu lieu.

Une situation qui commence à agacer, surtout que, selon nos informations, d’autres clubs belges ont flairé le potentiel d’Oumar Diouf après ces deux matchs, et sont prêts à lui offrir un contrat sans délai. Le Patro Eisden, les Francs Borains et Saint-Trond auraient déjà pris contact avec son entourage, tandis qu’une autre formation de la région liégeoise (Eupen, Seraing ou le Standard) serait également intéressée.

Un profil qui n’est pas sans rappeler, par moments, celui d’un certain Adriano Bertaccini. Au Sénégal, certains vont même jusqu'à le comparer à Sadio Mané, l'ancien attaquant de Liverpool et du Bayern Munich. Oumar Diouf devrait prendre sa décision très prochainement et le RFC Liège va devoir se dépêcher pour ne pas se faire piquer un joueur qu'il a pourtant fait venir en Belgique.