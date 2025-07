🎥 Avec le numéro 10 sur les épaules, Kevin De Bruyne imite déjà Diego Maradona à Naples

Tout le monde se rappelle du mythique √©chauffement de la l√©gende argentine sur la musique "Life is Life", avant une demi-finale de Coupe UEFA face au Bayern Munich. Sans musique et √† l'entra√ģnement, Kevin De Bruyne a reproduit la sc√®ne au Napoli.

19 avril 1989. Le Napoli s'apprête à disputer sa demi-finale de la Coupe UEFA sur la pelouse du Bayern Munich. En avant-match, Diego Maradona.

Sur la musique "Life is Life" du groupe Opus, sortie cinq ans plus tôt, la légende argentine jongle à l'échauffement, lacets défaits, avec une aisance déconcertante et une pression quasiment absente malgré l'événement. La scène est encore partagée aujourd'hui.

Elle a même été mimée par Kevin De Bruyne au Napoli, cette semaine. Avec le numéro 10 (qu'il ne gardera pas en match officiel) dans le dos, le Diable Rouge a reproduit les jonglages très hauts de Maradona.

Présenté comme un digne héritier malgré ses 34 ans, De Bruyne est très attendu dans le sud de l'Italie et ses débuts seront scrutés avec une grande attention. En match officiel, ce sera à Sassuolo le 23 août, dans le cadre de la première journée de Serie A.

Champion d’Italie en titre, Naples a réalisé un mercato très ambitieux, avec notamment l’arrivée d’un Noa Lang très sûr de lui dès sa première conférence de presse. Le Napoli veut à nouveau se battre pour le titre et réaliser une grande campagne de Ligue des champions.