Anderlecht en pleine remise en question, Hasi dans la balance : que peut-on attendre des Mauves cette saison ?

Comme lors des saisons précédentes, il reste difficile de savoir à quoi s'attendre d'Anderlecht cette saison. La préparation n'a pas levé tous les doutes. Si le club s'est renforcé, il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour pouvoir viser les premières places.

Ce week-end, les choses commenceront à se préciser pour Anderlecht, avec la réception de Westerlo. Mais commençons par l’entraîneur. Olivier Renard a maintenu sa confiance en Besnik Hasi malgré une fin de saison décevante. Les deux hommes savent que Hasi ne fait pas encore l’unanimité auprès des supporters, et que des résultats immédiats seront indispensables. Hasi ramènera-t-il un jeu dominateur ? La manière comptera autant que le résultat. Après une saison marquée par de grandes difficultés offensives, les supporters veulent revoir du football porté vers l'avant, de la domination dans le camp adverse. La question est de savoir si Hasi partage cette vision. Ce n’était pas évident lors des matchs de préparation, notamment contre Dender, qui a suscité pas mal de doutes. Sur papier, Anderlecht a bien renforcé son entrejeu, et c’était indispensable. Il fallait des joueurs plus solides physiquement, car c’est dans ce secteur que les Bruxellois ont souvent souffert lors des grands rendez-vous. Avec Hatenboer, revenu de son prêt à l'Excelsior, Llansana et Saliba, ce problème devrait être en partie réglé. De Cat, qui a réalisé une bonne préparation, postule aussi. Selon nos informations, c’est surtout Hatenboer qui doit encore convaincre Hasi, car il doit s’adapter à un jeu plus intense et physique. La défense ne semble pas très rapide Derrière, Anderlecht a attiré Zoumana Keita. Malgré ses 19 ans, il a déjà montré de belles choses. Sur le plan physique, c’est une machine. Hrvoje Smolcic est également attendu. Un autre joueur solide, mais le vrai souci pourrait être la vitesse. Si Hasi opte pour une défense à trois, l’organisation devra être irréprochable pour compenser ce manque de vivacité. Entrants Sortants Ilay Camara (Standard Liège - 4,5 millions d'euros) Louis Patris (Saint-Trond - 1,75 million d'euros) Mihajlo Cvetkovic (Čukarički - 3,2 millions d'euros) Jan Vertonghen (arrêté) Nathan-Dylan Saliba (CF Montréal - 2 millions d'euros) Samuel Edozie (Fin de prêt - Southampton) Enric Llansana (Go Ahead Eagles - 1 million d'euros) Leander Dendoncker (Fin de prêt - Aston Villa) Zoumana Keita (Viktoria Cologne - 500 000 euros) Adryelson (Fin de prêt - Olympique Lyon) Cedric Hatenboer (Retour de prêt - Excelsior) Alexis Flips (Retour de prêt - Charleroi)

En attaque, Luis Vazquez a marqué des points ces dernières semaines. L’Argentin a inscrit dix buts et est désormais mieux servi depuis les flancs. De son côté, Dolberg s’est montré plus discret, mais il devrait logiquement rester le numéro un. Cvetkovic a encore besoin de temps, tandis que Dao semble prêt à apporter quelque chose de différent avec sa vitesse.

Qui Olivier Renard pourra-t-il vendre ?

Pour le mercato sortant, l’été n’a pas encore été très productif pour Anderlecht. Aucun joueur n’a été vendu jusqu’ici, alors que des départs seront nécessaires pour encore renforcer l’effectif, notamment sur les ailes. Foket, Ashimeru et Flips doivent trouver un nouveau club, tandis que Verschaeren et Leoni sont mis en vitrine.

Le club espère également prolonger Stroeykens et le conserver au moins jusqu’en janvier. Selon nos informations, les dirigeants souhaitent relancer les discussions après l’échec des négociations précédentes.

Difficile, à l’heure actuelle, de situer Anderlecht dans la hiérarchie du championnat. Le top 6 reste bien sûr un minimum, mais l’ambition est claire : réduire l’écart avec le Club de Bruges et l’Union. Genk non plus ne s’est pas affaibli. Le top 3 ? Ce sera l’objectif de la direction, et la mission de Besnik Hasi.