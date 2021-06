Maxime Chanot: "Courtrai, c'est mon club de cœur"

Actif aux USA depuis cinq ans, le défenseur franco-luxembourgeois conserve un lien fort avec le KV Courtrai.

C'est du côté de New-York que Maxime Chanot a décidé de poursuivre sa carrière et de s'installer depuis 2016, mais le défenseur franco-luxembourgeois n'oublie pas la KV Courtrai pour autant.

Il a joué trois saisons, disputé 87 matchs et inscrit 6 buts avec les Kerels et il ne l'oubliera jamais. "C'est mon club de cœur, pour être honnête", confie-t-il sur le site officiel du KVK. "Je suis encore souvent en contact avec Mathias Leterme et au cours des cinq dernières années, j'ai dû regarder au moins 100 matchs de Courtrai."