Jérémy Doku entre dans l'histoire avec sa titularisation contre l'Italie

A a 19 ans et 36 jours, Jérémy Doku est devenu le plus jeune Diable Rouge à débuter un match à élimination directe dans un tournoi majeur.

Jusqu'à présent, Divock Origi était le plus jeune Diable Rouge à débuter un match international à une élimination directe dans un tournoi majeur. Origi était titulaire lors de la Coupe du monde 2014 en huitième de finale contre les États-Unis, à l'âge de 19 ans et 74 jours.

Le joueur de Rennes détient désormais ce record.

