"Maintenant, au moins, tout le monde peut venir participer à la fête" : l'initative de la fédération a fait mouche

Les Diables Rouges se sont entraînés pour la première fois de la semaine à Tubize hier. Trois invités de marque étaient présents.

Beau succès populaire pour le premier entraînement des Diables : le millier de supporter présents a pu prendre des photos et faire signer quelques autographes mais a également croisé trois idoles de jeunesse. Enzo Scifo, Franky Vander Elst et Michel De Wolf étaient les invités de la fédération.

Les trois anciens Diables ont pu s'entretenir avec les joueurs, l'entraîneur Rudi Garcia ainsi qu'avec Vincent Mannaert : "On a un peu d’émotion quand même, de la fierté, et puis c’est l’occasion de parler avec le staff et certains joueurs. C’est toujours sympa de revivre l’histoire en quelque sorte et de, peut-être, les inspirer. Je l’espère, je l’espère. Cette reconnaissance touche toujours", explique Enzo Scifo à la RTBF.

Le football belge n'oublie pas ses monuments

Notre ancien maître à jouer apprécie l'initiative de la fédération et n'a pas hésité longtemps quant à la proposition : "On a fait partie de l’histoire et donc quand on reçoit cet appel pour venir, on répond toujours présent. On sait que ce sont des choses qui peuvent amener à motiver".

Tout en restant à sa place : "Nous, on est là avec beaucoup d’humilité, pas pour leur dire comment il faut jouer, mais certainement pour leur insuffler quelque chose. Leur dire que voilà, nous, on a fait des choses exceptionnelles parce qu’il y avait du cœur, de la fierté et l’unité. On n’était pas les meilleurs, mais on arrivait souvent à nos fins", conclut Scifo.

Michel De Wolf était lui aussi conquis : "C’est formidable. Maintenant, au moins, tout le monde peut venir participer un petit peu à la fête. Et je dois dire que moi, avec l’invitation de la Fédération, je suis impressionné quand même. Ces joueurs sont vraiment des athlètes, alors que nous, on ne peut pas dire qu’on en était réellement. On était des joueurs de foot, mais ici, maintenant, ce sont vraiment des athlètes qui se soignent, qui font tout. C’est impressionnant". Une initiative très clairement positive, à retenter.