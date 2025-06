📷 Jan Vertonghen en guest star en Turquie : la génération dorée salue le départ de l'un de ses cadres

Dries Mertens a disputé le tout dernier match de son aventure à Galatasaray. Jan Vertonghen et Mousa Dembélé étaient présents pour l'événement.

En cette fin de saison, plusieurs membres éminents de la génération dorée raccrochent les crampons. En Pro League, Jan Vertonghen et Toby Alderweireld ont pris congé du football en grande pompe. Même si derrière le tonnerre d'applaudissements pour les saluer, la fin de saison d'Anderlecht et de l'Antwerp a quelque peu terni la fête.

En Turquie par contre, rien n'a gâché la dernière de Dries Mertens. Dans un stade encore plus acquis à sa cause que d'habitude, le Louvaniste s'est fait plaisir, se permettant même d'inscrire un penalty pour l'occasion.

En bonne compagnie

Ses adieux au public du Gala étaient également à la hauteur de l'événement. Le club avait invité de bons amis à lui...Jan Vertonghen et Mousa Dembélé. Le trio s'entendait comme cul et chemise en équipe nationale, bien que Dries n'ait jamais évolué en club avec ses deux compères.

🇧🇪 | La génération dorée belge réunie pour les adieux de Mertens à Galatasaray. đź”´đźź



📸: HT Spor pic.twitter.com/SCkzT8pCAt — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) June 2, 2025

Il était en tout cas ravi de les revoir et les a remerciés de leur présence. Alors que Vertonghen découvre seulement les joies de la retraite, Mousa Dembélé a raccroché les crampons depuis plus de deux ans et vit maintenant au Portugal.

Très ému, Dries Mertens a laissé échappé quelques larmes au moment de prendre congé de son public. Il n'a pas encore annoncé s'il s'agissait du dernier match de sa carrière où s'il relèvera encore un dernier défi à 38 ans. Avec 21 assists cette saison, il semble encore en avoir sous le pied.