Aymeric Laporte : "Un peu ému oui"

Loin de partir avec les faveurs des pronostics, l'Espagne a longtemps fait douter l'Italie (1-1, 2-4 t.a.b.) ce mardi en demi-finale de l'Euro avant de s'incliner aux tirs au but.

Malgré l'élimination de l'Espagne dans le dernier carré de la compétition, Aymeric Laporte (27 ans, 7 sélections et 1 but) sort fier de cette première compétition disputée avec la Roja.

"Un peu ému oui, c'est quelque chose de difficile à accepter quand tu arrives à ce stade de la compétition. Il y a d'autres très grandes équipes qui ont chuté avant. On a pratiqué un très beau football. Ils étaient favoris avant le match, on a montré qu'ils n'étaient pas si favoris que ça. On a démontré qu'on est une grande équipe", a expliqué le défenseur central de Manchester City au micro de TF1.