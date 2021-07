Bjorn Kuipers, le premier Néerlandais à arbitrer une finale

L'arbitre de la finale est connu, et il n'est pas non plus à l'abri des polémiques

Cette semaine, l'arbitrage de l'Euro a pris cher, très cher. Felix Brych, déjà sous le feu des projecteurs après Belgique - Portugal, a une nouvelle fois été pointé du doigt lors de la demi-finale entre l'Italie et l'Espagne. Ensuite, c'est l'homme en noir du duel entre l'Angleterre et le Danemark qui a été accusé de partialité pour avoir sifflé un penalty sur Sterling, confirmé par le VAR, alors qu'il y avait deux ballons sur le terrain, et après avoir refusé un penalty sur Harry Kane. © photonews Bref, aucun de ces deux hommes ne sera sur la pelouse de Wembley dimanche puisque c'est le Néerlandais Bjorn Kuipers qui sera au sifflet. Pourtant, ce dernier a aussi été pointé du doigt puisqu'il avait arbitre un peu plus tôt dans le tournoi la rencontre entre le Danemark et la République Tchèque. Il avait, en suivant son assistant, accordé un corner "fantôme" qui avait été à la base de l'ouverture du score des Danois. L'arbitre a aussi croisé les Diables lors de cet Euro: il avait dirigé Danemark - Belgique à Copenhague. En dehors de cette grande compétition européenne, il avait aussi sifflé Manchester City - PSG... où il avait été accusé par Verratti et Paredes de les avoir insultés. Au-delà de ces petites polémiques, notre voisin sera donc bien l'arbitre de cette finale entre l'Angleterre et l'Italie. Il sera le premier de son pays... qui n'aura pas tout perdu lors de cet Euro.