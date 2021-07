Bruges et ses jeunes venus de NXT disposent de l'AEK Athènes

Le Club de Bruges s'est une nouvelle fois imposé en amical, une rencontre jouée sur un rythme amical mais qui a tout de même montré le talent des jeunes de NXT.

Le début de la saison approche et le Club de Bruges poursuite sa préparation. Après la victoire (2-1) contre Zulte Waregem, c'est l'AEK Athènes qui se présentait au camp d'entraînement du Club de Bruges pour une avant-dernière joute amicale avant la Super Coupe contre Genk.

Dans cette rencontre, Clement a une nouvelle fois essayé Kossounou au poste de médian défensif, et cela n'a pas été une réussite. Cependant, certains joueurs sont déjà bien en jambe, comme Charles De Ketelaere ou Ruud Vormer. Ce dernier tire d'ailleurs un corner, dévié par Dost, et c'est De Ketelaere qui marque dans le but vide (2', 1-0).

Le reste de cette première période voit l'AEK dominer les débats, en ratant des occasions incroyables face à Lammens, alors que Bruges procède via des contres. Lang, De Ketelaere, Dost mais surtout Okereke ont eu tout de même le deuxième but au bout du pied.

En deuxième période, il y a quelques changements mais surtout Bruges est acculé dans son rectangle. Ce qui devait arriver arriva puisqu'en centre de la gauche d'Albanis est dévié dans son propre but par Mitrovic (57', 1-1).

Pérez en sauveur... une nouvelle fois

Après ce but, Philippe Clement effectue une volée de changements et beaucoup de jeunes joueurs entrent au jeu. Et ces jeunes pousses "Made in NXT" font le boulot puisque dans les dernières minutes, Van Den Keybus centre pour Pérez qui donne la victoire à Bruges d'une tête précise dans la lucarne (86', 2-1).

Le Club s'impose donc au bout d'une rencontre amicale contre un adversaire intéressant. Le prochain match avant Genk, ce sera Utrecht le 13 juillet prochain.

Composition Club Bruges: Lammens, Van Der Brempt (Mata), Mitrovic (Mbamba), Mechele (Audoor), Ricca (De Cuyper), Kossounou (Sandra), Vormer (Rits), De Ketelaere (Van Den Keybus), Okereke (Badji), Lang (Mondele) et Dost (Pérez).