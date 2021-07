Sergio Ramos arrive en patron: "Faire les choses avec beaucoup d'humilité"

S'il ne sera pas capitaine, Sergio Ramos arrive avec ses qualités de meneur d'hommes au PSG.

Après 16 ans au Real Madrid, le défenseur central Sergio Ramos (35 ans, 15 matchs et 2 buts en Liga pour la saison 2020-2021) va se lancer un nouveau défi dans sa carrière au Paris Saint-Germain. Lors d'un entretien accordé à PSG TV, l'international espagnol a dévoilé son état d'esprit au moment de débuter cette aventure à Paris.

"Je veux repartir de zéro, faire les choses avec beaucoup d’humilité, beaucoup de travail, beaucoup d’efforts et beaucoup d’engagement. C’est ce qui me définit le mieux. Au final, dans le football, vous pouvez gagner ou perdre, mais vous devez toujours avoir la conscience tranquille d’avoir tout donné sur le terrain. Par conséquent, je pense être au meilleur endroit et dans la meilleure équipe possible pour cela, et j’espère que nous pourrons gagner beaucoup de choses", a confié l'ex-capitaine des Merengue.