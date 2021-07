Préparation: des retrouvailles entre Jonathan David et Gand

Les Buffalos vont retrouver leur ancien prodige mercredi.

La reprise du championnat approche en Pro League et les matchs amicaux se multiplient. Les Buffalos en ont joué deux ce week-end, contre Utrecht et le Sparta Rotterdam. Et ils auraient également dû se déplacer au Portugal pour affronter le Sporting et Benfica, ces deux rencontres ont finalement été annulées.

Mais la Gantoise aura tout de même un match de prestige à son programme ce mercredi, contre le LOSC, champion de France en titre. Une rencontre amicale qui fera aussi office de retrouvailles entre Jonathan David et son ancien club.