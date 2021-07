Voici notre équipe-type de l'Euro : les finalistes et le Danemark à l'honneur

L'Euro 2020 est terminé, c'est l'heure des verdicts et notamment de déterminer les onze joueurs nous ayant le plus marqué.

Gardien de but

Sans surprise, Gianluigi Donnarumma, particulièrement brillant dans les moments cruciaux qu'ont été les matchs à élimination directe, est notre portier : décisif notamment face aux Diables Rouges, il l'a encore été lors des tirs au but de la finale. Donnarumma a été élu gardien de l'Euro, sans surprise, même si l'excellent Kasper Schmeichel mérite d'être mentionné.

Défenseurs

En défense centrale, difficile de passer à côté de deux hommes : Harry Maguire, qui a fait taire les sceptiques et sorti un Euro de patron (ponctué d'un tir au but splendide en finale), et le vétéran Giorgio Chiellini, dont le cynisme mais aussi le grand sourire et l'intransigeance ont marqué la compétition.

Sur les flancs, une vieille connaissance, Joakim Maehle, brillant avec le Danemark, et un second Anglais : Luke Shaw, l'un des meilleurs joueurs de l'Euro.

© photonews

Milieu de terrain

Régulateur du milieu de terrain italien, Jorginho a épaté, au point de devenir selon certains un candidat au Ballon d'Or après avoir déjà remporté la C1 avec Chelsea. À ses côtés, un demi-finaliste : le jeune phénomène espagnol Pedri, époustouflant malgré ses 18 ans (et élu meilleur jeune de l'Euro), et un quart-de-finaliste, à savoir le surprenant Emil Forsberg, auteur de plusieurs matchs de haut vol avec la Suède, dont il était le cerveau.

Attaquants

Difficile de passer à côté de l'Euro de Raheem Sterling, l'un des principaux atouts offensifs de l'Angleterre : ses simulations ont pu agacer, mais le Citizen a également déséquilibré les défenses adverses et amené le danger en permanence. L'ailier de la Sampdoria Mikkel Damsgaard occupe l'autre aile de notre 11, tandis qu'en pointe, nous optons pour Patrik Schick, co-meilleur buteur de l'Euro avec Cristiano Ronaldo (qui a officiellement remporté le trophée) et surtout auteur du plus beau but de la compétition.

© photonews

Le onze-type de Walfoot :

Donnarumma / Shaw - Maguire - Chiellini - Maehle / Jorginho - Pedri - Forsberg / Sterling - Schick - Damsgaard