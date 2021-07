Felice Mazzù : "Avec plus d'efficacité, on tuait le match avant"

Les Bruxellois gardent le rythme en préparation et restent invaincus suite au partage face à Valenciennes.

A près de deux semaines de la reprise de la compétition, l'Union vient de jouer son huitième match amical et reste invaincu malgré le nul arraché par Valenciennes (1-1) lors de la dernière rencontre de préparation : “La première mi-temps était de bonne qualité avec assez de pressing et un bon passing", analyse Felice Mazzù sur le site de l'Union.

"On n’a pratiquement pas concédé d’occasions et rien offert à l’adversaire. Après la pause, on perdait des ballons évitables et Valenciennes revenait dans le match même si avec un peu plus d’efficacité, on tuait le match bien avant", poursuit le Carolo.

"Ce but en fin de match est vraiment dommage et était évitable, surtout qu’on aurait du marquer notre deuxième but plus tôt. On va cependant en tirer des leçons pour la compétition", estime pour sa part Siebe Van der Heyden.

L'Union a encore RDV ce samedi face à Amiens.