Le football aux JO avec peu de stars : voici les noms à suivre à Tokyo

Les Jeux Olympiques commencent cette semaine, et si le tournoi olympique de football n'est pas toujours des plus suivis, il voit habituellement quelques stars mener leur pays. Ce sera moins le cas à Tokyo.

Au vu des circonstances, peu de clubs ont en effet autorisé leurs joueurs à se rendre aux Jeux Olympiques de Tokyo : calendriers surchargés et pandémie mondiale ont brisé les rêves olympiques de joueurs comme Heung-Min Son, Kylian Mbappé, Neymar ou encore Ianis Hagi. Seize équipes nationales prendront part aux JO, et seule une a emmené une sélection forte de plusieurs cadres de l'équipe A : l'Espagne, dont six demi-finalistes de l'Euro 2020 et deux joueurs du Real Madrid se rendront au Japon.

Groupe A : Japon, Afrique du Sud, Mexique, France

Le groupe A verra les locaux faire face à une solide opposition, puisque le Mexique obtient traditionnellement d'excellents résultats aux Jeux Olympiques et la France, forte de nombreux jeunes espoirs et de quelques surprenants "vétérans", fait partie des favoris. Le Japon ne compte que Takefusa Kubo (Real Madrid) comme grand nom ; parmi les joueurs "joker" (plus âgés que la limite), Hiroki Sakai (ex-OM) et Wataru Endo (Stuttgart), l'ancien du STVV.

© photonews

Autre vieille connaissance dans ce groupe A : Guillermo Ochoa, l'ancien portier du Standard, qui devra emmener sa sélection vers une médaille. Gerardo Arteaga, le latéral de Genk, devait participer au tournoi mais en est finalement privé. Le seul joueur évoluant ailleurs qu'au pays sera donc Diego Lainez (Bétis), et il sera très attendu avec El Tri.

De Mexique, il est encore question en ... France : les deux stars de la sélection de Sylvain Ripoll sont à coup sûr André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, la star et la nouvelle recrue des Tigres. L'autre surprise est Téji Savanier, chouchou du public de Montpellier et petite hype de la saison passée en Ligue 1, qui sera le métronome de l'équipe au milieu de terrain. Les Bleus seront l'une des équipes à suivre. Enfin, côté Afrique du Sud, notons l'absence de Percy Tau pourtant présélectionné, et la présence de l'ancien du Cercle Lyle Foster.

© photonews

Groupe B : Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Honduras, Roumanie

Pas le groupe le plus sexy des JO, même si le Honduras est parvenu à intégrer six joueurs évoluant hors du pays au sein de sa sélection. Ses deux joueurs vétérans (Benguche et Moya) évoluent cependant au Honduras et ... en Angola. La Nouvelle-Zélande, de son côté, peut compter sur Chris Wood (29 ans, Burnley) et Winston Reid (33 ans, West Ham) pour amener de l'expérience ; l'ex-trudonnaire Liberato Cacace est également de la partie.

© photonews

La Corée du Sud n'a pas été autorisée à aligner sa superstar Heung-Min Son, bloquée par Tottenham. Hwang Ui-Jo (Bordeaux) et l'international confirmé Chang-Hoon Kwon (27 ans, Suwon Bluewings) devront alimenter le marquoir. Le très prometteur joueur du FC Valence Kang-In Lee (20 ans) sera le joueur à suivre après sa belle saison en Liga.

Enfin, la Roumanie a été notamment privée de Ianis Hagi, que les Rangers n'ont pas laissé se rendre à Tokyo, et ne comptera que sur un seul "vétéran", le défenseur Florin Stefan (25 ans), actuellement ... sans club. Loin d'être l'équipe espérée.

Groupe C : Egypte, Espagne, Argentine, Australie

Mohamed Salah faisait partie des stars désirant participer aux Jeux Olympiques mais comme nombre d'autres, l'attaquant de Liverpool n'a pas été libéré par son club. Même constat pour Mohamed Elneny (Arsenal). Résultat : une sélection sans stars internationales, mais avec le gardien de l'équipe A, Mohamed El-Shenawy (32 ans), protégé de Michel Iannacone à Al-Ahly. Lui et Ahmed Egazy (Al-Ittihad, 30 ans) sont les deux vétérans de l'équipe.

L'Australie ne compte que le méconnu Mitchell Duke (30 ans, Al-Taawoon), qui évolue en Arabie Saoudite et compte 2 buts en 6 caps avec l'équipe A, comme joueur vétéran. Le très prometteur Daniel Arzani, 22 ans et propriété de Manchester City (prêté à Aarhus la saison passée), qui a participé au Mondial 2018, sera l'une des sensations de la sélection.

L'Argentine ne compte aucun nom commun avec le groupe ayant remporté la Copa America : seul le portier Jeremias Ledesma (28 ans, Cadix) dépasse la limite d'âge, et aucune star n'a rejoint le groupe. On notera la présence d'Adolfo Gaich, grand espoir cité à Bruges et à l'Antwerp ces dernières saisons, mais flop au CSKA Moscou et au Torino. Fausto Vera, grand talent de 21 ans jouant aux Argentinos Juniors, est cité comme une piste prioritaire par Anderlecht pour remplacer Sambi Lokonga et pourra donc être découvert aux JO.

© photonews

Mais l'Espagne, elle, a opté pour une stratégie différente en rappelant rien moins que 6 demi-finalistes de l'Euro : Pedri, Dani Olmo, Eric Garcia, Unai Simon, Pau Torres et Mikel Oyarzabal. Comme si ça ne suffisait pas, Sergio Asensio et Dani Ceballos (Real Madrid) seront parmi les vétérans de la sélection. De quoi faire de la Roja le grand favori de la compétition. Petit détail : en Espagne, les clubs sont forcés de laisser participer leurs joueurs aux JO. Ca aide ...

Groupe D : Brésil, Allemagne, Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite

Un groupe plutôt relevé au sein duquel le Brésil rêvait de pouvoir aligner un certain Neymar - malheureusement, le PSG a rapidement écarté cette hypothèse, tout comme pour Marquinhos. Même refus pour le néo-marseillais Gerson et le joueur du Zenit Malcom. La star du groupe sera donc sans conteste Dani Alvès (38 ans), aîné de la compétition, et qui espère ajouter un dernier trophée international à son incroyable CV. Gabriel Martinelli (Arsenal), Richarlison (Everton) ou encore Bruno Guimaraes (Olympique Lyonnais) sont les autres noms connus de la Seleçao.

© photonews

Il faudra bien ça pour faire face à l'Allemagne, forte de 21 joueurs sur 22 évoluant au pays et qui alignera Maximilian Arnold (27 ans, 251 matchs de Bundesliga) et Max Kruse (33 ans, 14 sélections en A). Le récent champion d'Europe U21 Niklas Dorsch, toujours à La Gantoise, est le seul joueur évoluant à l'étranger. Pas trace de Lukas Nmecha, cependant, dans le groupe de Stefan Kuntz.

La Côte d'Ivoire pourrait bien être l'un des outsiders à suivre dans cette compétition : emmenée par le phénomène de Manchester United Amad Diallo (19 ans), elle compte également sur les vétérans Franck Kessié (AC Milan) et Max-Alain Gradel (Sivasspor). Côté Belgicains, Silas Gnaka (AS Eupen) sera de la partie et pourra encore faire monter sa belle cote, tout comme Kouadio-Yves Dabila, prêté à Mouscron par le LOSC la saison passée. Idrissa Doumbia (Sporting Portugal), formé à Anderlecht et passé par Zulte, est également sélectionné. Enfin, l'Arabie Saoudite a opté pour une sélection de 22 joueurs évoluant tous au pays, et dont les trois vétérans étaient présents au Mondial 2018 (Yasser Al-Shahrani, Salem Al-Dawsari et Salman Al-Faraj).