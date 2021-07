Luis Figo n'en veut pas à Florentino Pérez

Le Portugais n'est pas rancunier.

Insulté par Florentino Pérez dans un extrait sonore révélé par El Confidencial datant entre 2006 et 2012, Luis Figo n'est pas rancunier. Le Portugais affirme que le président du Real Madrid s'est excusé auprès de lui suite à cette polémique.

"Dans une conversation privée, il peut y avoir des expressions hors contexte. J'ai eu l'occasion de parler avec lui et il s'est excusé auprès de moi, donc l'affaire est close (...) J'ai parlé avec lui mais cela reste une conversation privée, il s'est excusé et pour moi c'est passé", a déclaré le Ballon d’Or 2000 à l'issue de la rencontre des légendes entre le Real Madrid et le FC Barcelone en Israël.