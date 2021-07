Cinq nouveaux venus hors-G5 à suivre en Jupiler Pro League

Leur venue est peut-être passée sous le radar, mais certains joueurs ont débarqué en Pro League cet été et il fera bon garder un oeil sur eux ... Voici cinq joueurs évoluant hors du G5 (Bruges, Standard, Anderlecht, Genk, Gand) à suivre en D1A cette saison.

Hugo Cuypers (Attaquant - KV Malines)

Son nom vous est peut-être familier, car Hugo Cuypers (24 ans) a régulièrement été cité en Belgique- et notamment dans son club formateur, le Standard - ces dernières années. Le voilà finalement en D1A, transféré définitivement au KV Malines après avoir peu reçu sa chance à l'Olympiakos.

La carrière de Cuypers a jusqu'ici été conditionnée par un terrible contrecoup : après une saison de folie à Ergotelis (D2 grecque), où il termine meilleur buteur (22 buts) et joueur du championnat, il refuse un transfert au PAOK au grand dam de son club ... qui le bloque totalement : saison blanche et un an perdu pour le Belge. Finalement transféré à l'Olympiakos, Cuypers ne retrouvera jamais le rythme, malgré un bon prêt à Ajaccio (22 matchs, 5 buts et 5 assists) en Ligue 2 et 14 matchs la saison passée à Athènes (2 buts, 2 assists). Il espère désormais enfin se relancer, et se présenter au public belge.

Marlos Moreno (Ailier - KV Courtrai)

Il n'y a pas qu'à Anderlecht que Manchester City prête des joueurs : la saison passée, Lommel a pu compter sur le talent de Marlos Moreno (24 ans), ailier colombien dont les observateurs s'accordaient à dire qu'il était l'un des joueurs les plus impressionnants de D1B. Après une saison à 5 buts et 4 assists, lors de laquelle il a souvent fait le show sur son flanc droit, Moreno va obtenir sa chance en D1A.

Voir Moreno s'imposer un jour avec le maillot de Manchester City est évidemment une utopie, mais le Colombien compte bien exploser cette fois au sein de l'élite belge et prouver à tous que les Citizens n'ont pas commis une erreur de casting en allant le chercher pour plus de 5 millions d'euros quand il était encore tout jeune. Les joueurs-frisson sont rare au Stade des Éperons d'Or, et Marlos Moreno devrait être l'homme à suivre cette saison.

Adem Zorgane (Milieu de terrain - Sporting Charleroi)

Il est jusqu'ici le renfort principal du Sporting Charleroi : Adem Zorgane (21 ans) a pu rejoindre les Zèbres après quelques problèmes liés à son voyage depuis l'Algérie, où il évoluait sous les couleurs du Paradou AC. Une première expérience européenne donc pour Zorgane, qui va devoir amener à la fois de la créativité et de la solidité à l'entrejeu carolo où Marco Ilaimaharitra a pu décevoir ces derniers mois. Un pari osé à 2 millions d'euros pour le Sporting, qui devra faire ses preuves et devenir un pilier du Charleroi "nouveau" mouture Edward Still.

Bart Nieuwkoop (Défenseur - Union Saint-Gilloise)

L'USG tenait l'une de ses recrues phares dès le début du mercato : Bart Nieuwkoop (25 ans), 77 matchs en Eredivisie, est peut-être bien l'une des bonnes affaires de l'été, arrivé gratuitement chez les promus après avoir été laissé libre par Feyenoord où il a disputé 19 matchs la saison passée. Nieuwkoop avait manqué la fin de saison du club de Rotterdam suite à un claquage.

Un joueur qui dans d'autres circonstances, aurait probablement été trop cher pour l'USG au vu de son CV très intéressant (Newkoop compte même 12 rencontres européennes dont 4 de Ligue des Champions avec Feyenoord), et qui sera donc à suivre sur le flanc droit unioniste. Un futur chouchou du Parc Marien ?

Alhassan Yusuf (Milieu de terrain - Antwerp)

Le football scandinave a la cote en D1A, on le sait, et Alhassan Yusuf (21 ans) en est une preuve de plus : l'Antwerp a dépensé 1,5 million d'euros pour ce grand espoir nigérian qui évoluait à l'IFK Göteborg, et qui devra donc remplacer poste pour poste Martin Hongla dont le départ laisse un grand vide au Bosuil. En 2019, Yusuf est élu "Espoir de l'année" en Allsvenskan et le jeune nigérian devient rapidement un véritable pilier de son équipe.

Göteborg s'est séparé à regret de son régulateur du milieu de terrain et le style de jeu très physique et puissant d'Alhassan Yusuf en fait un joueur taillé pour l'ADN anversoise. Brian Priske pourrait bien en faire un cadre et lui permettre de se servir de l'Antwerp comme d'un tremplin idéal vers l'étape suivante ...