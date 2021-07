Memphis Depay fait forte impression !

Au FC Barcelone, on est aux anges !

Dès ses premiers jours d’entraînement au FC Barcelone, Memphis Depay (27 ans) fait déjà bonne impression. Le milieu ou latéral droit Sergi Roberto (29 ans, 15 matchs et 1 but en Liga pour la saison 2020-2021) a en effet encensé l’attaquant néerlandais qu’il voit bien réussir en Catalogne.

"Tout le monde le connaît. C'est un joueur avec beaucoup de qualités, on a pu le voir au niveau international et avec Lyon, a confié l’Espagnol aux médias du Barça. C'est un très grand joueur et pendant le peu d'entraînements qu'on a eus avec lui, on a déjà pu voir qu'il avait une qualité impressionnante. Je suis sûr qu'il nous aidera beaucoup, je sens qu'il a énormément d'envie."