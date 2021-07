John Terry quitte Aston Villa (Officiel)

Aston Villa a annoncé ce lundi le départ de John Terry. L’Anglais quitte son poste d’adjoint de l’entraîneur Dean Smith. Débarqué au cours de l’été 2017 en provenance de Chelsea, l’homme de 40 ans avait alors disputé une saison avec le maillot des Villans, avant d’être nommé en octobre 2018 entraîneur-adjoint du technicien de 50 ans.

Les deux parties n’ont pas décidé de poursuivre leur collaboration au terme de la saison 2020-2021, conclue à la onzième place de la Premier League. La formation basée à Villa Park entamera le nouvel exercice sur le terrain du promu Watford, le samedi 14 août à 16 heures.

Aston Villa can confirm that John Terry has left the club.



Thank you and all the best for the future, JT. 👊