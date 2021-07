Un cadre de la Juventus devrait prolonger son contrat

Alors qu'il arrivera en fin de contrat en juin 2022, Juan Cuadrado devrait prolonger son bail avec la Juventus Turin dans les prochains jours.

La Juventus Turin compte sur Juan Cuadrado. D'après les informations de Goal, le Colombien pourrait bientôt prolongé son contrat avec les Bianconeri. Alors qu'il est actuellement lié à la Vieille Dame jusqu'en 2022, il devrait étendre son bail d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2023.

Si cette information était amenée à se confirmer, cela pourrait fixer l'avenir du principal intéressé. Depuis plusieurs mois, le futur du joueur de 33 ans est en discussion. En effet, comme il ne lui reste plus qu'un an de contrat, la Juventus doit s'en séparer cet été si elle souhaite obtenir une indemnité de transfert, ou le prolonger.

Pour rappel, Juan Cuadrado a définitivement rejoint la "Juve" en juillet 2017, en provenance de Chelsea, contre un chèque de 20 millions d'euros. Depuis son arrivée, il a disputé 222 rencontres avec la tunique noire et blanche, pour 19 buts et 54 passes décisives. Mais il devrait donc avoir l'occasion d'en jouer plus à l'avenir.