Le dernier rêve de Buffon

Retourné à Parme, le gardien italien a encore un rêve.

Championne d'Europe en titre, l'Italie fait déjà partie des favoris au sacre finale lors de la prochain Coupe du monde. Une compétition qui aura lieu au Qatar que souhaiterait disputer le gardien de Parme, Gianluigi Buffon (43 ans, 176 sélections).

"J'ai besoin de la Coupe du monde pour rêver. Sinon pourquoi, je joue ? Pour ramener Parme en Serie A, bien sûr. Et après ? C'est presque certain que Mancini ne m'appellera pas, à juste titre, il a ses hommes, son groupe. Mais j'ai besoin de savoir qu'il y aura une Coupe du monde au Qatar pour continuer à avancer et à rêver", a expliqué le champion du monde 2006 pour La Gazzetta dello Sport.

Deux éliminations au premier tour en 2010 et 2014, une défaite lors des barrages pour se qualifier à l'édition 2018, Buffon rêve de rectifier ces erreurs de parcours, 16 années après le sacre suprême de la Squadra Azzurra en Allemagne.