Shaqiri sur le départ de Liverpool

Le Suisse est courtisé en Europe.

Xherdan Shaqiri s’est confié sur son avenir. Le milieu de terrain offensif de Liverpool a annoncé la couleur sur son mercato estival.

Dans le cadre d’un entretien donné au Corriere dello Sport, l’international suisse a confirmé ses envies d’ailleurs. Le footballeur de 29 ans prévient que le club de la Mersey ne le bloquera pas en cas de proposition satisfaisante.

"J’ai dit au conseil d’administration de Liverpool que je me sentais prêt pour un nouveau défi. Ils ont accepté ma décision et vont maintenant considérer les offres pour me vendre. Liverpool ne me retiendra pas cet été."

En réponse aux rumeurs d’un départ à la Lazio Rome, l’ancien joueur de l’Inter Milan s’est dit prêt à prendre la direction du club de la capitale italienne. "Igli Tare (le directeur sportif) fait un excellent travail à la Lazio depuis des années. S’il est vrai qu’il a un grand respect pour moi, j’en suis honoré. Je suis la Lazio depuis longtemps, c’est un club de haut niveau."

Acheté en juillet 2018 pour 14,70 millions d’euros et encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Reds, Xherdan Shaqiri avait pris part à 22 matchs toutes compétitions confondues durant la saison 2020-2021, pour un but. Très peu titularisé par Jürgen Klopp, l’ex-sociétaire du Bayern Munich vit sans doute ses derniers instants du côté d’Anfield.