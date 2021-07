L'Excel Mouscron annonce une nouvelle recrue !

L'ancien d'OHL et Waasland-Beveren Olivier Myny s'est engagé avec l'Excel Mouscron pour deux saisons.

Olivier Myny (26 ans) débarque d'OHL au Canonnier et signe pour deux ans (avec une année en option) à l'Excel Mouscron. Myny, ailier droit, a peu joué la saison passée (18 matchs) mais dispose d'une solide expérience en D1A et D1B avec 92 matchs pour Waasland-Beveren, 43 pour OHL et 29 pour le KSV Roulers.