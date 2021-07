Manchester United dévoilé un maillot "away".... bleu

Après le maillot rouge, Manchester United a dévoilé son maillot "extérieur", qui sera bleu. alors rien à voir avec la rivalite bien présente avec City, mais plutôt un retour aux années 90, période où le maillot bleu de Manchester United était assez courant.

