Steven Gerrard refuse d'évoquer un retour à Liverpool

Considéré comme une des plus grandes légendes des Reds avec Kenny Dalglish ou encore Ian Rush, l'ancien milieu de terrain rêve d'un retour à Anfield.

Malgré cette volonté de retrouver Liverpool, Steven Gerrard se montre patient par respect pour Jürgen Klopp. L'entraîneur des Glasgow Rangers préfére se concentrer sur son travail pour la formation écossaise. "Je ne peux contrôler aucune rumeur des médias sur ma position. Je n'ai pas à réagir. Tout ce que je fais, c'est me concentrer sur le travail que j'ai ici et je suis très flatté et reconnaissant pour le poste. Je suis très heureux ici, je l'ai dit à de nombreuses reprises, c'est un club énorme, je suis bien installé, je suis heureux et je peux continuer à me développer et continuer à essayer de faire avancer cette équipe", a expoliqué l'Anglais pour ESPN.

S'il poursuit sur sa belle lancée, Gerrard pourrait être le successeur idéal de Klopp, dont le contrat chez les Reds expire en juin 2024.