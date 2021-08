Marc Brys espérait mieux : "Nous méritions sans doute plus qu'un match nul"

Marc Brys et Yves Vanderhaeghe ont livré une analyse similaire à l'issue de la rencontre entre le Cercle et OHL. Henry a donné l'avantage aux Louvanistes avant que Waldo n'égalise. Chaque équipe a eu sa mi-temps selon les deux techniciens.

"Le Cercle s'est montré très enthousiaste, ce qui nous a obligés à reculer mais nous avons plutôt bien géré cela. Nous avons essayé de trouver des solutions dans le jeu et nous avons réussi en marquant un but et se créant deux belles occasions", explique Marc Brys qui reconnaît que son équipe a eu du mal en première période.

"La deuxième mi-temps était par contre plus à notre avantage. Nous avons poussé pour faire le break mais le but du Cercle nous a fait mal. Nous aurions mérité plus qu'un match nul et ce 2 sur 6 n'est qu'une maigre consolation par rapport au travail fourni", poursuit le T1 louvaniste.

Après une belle victoire au Beerschot, Yves Vanderhaeghe et les siens avaient à coeur de remporter leur deuxième victoire de la saison : "Nous avons tenté de combiner un maximum pour déjouer les plans d'OHL. Mais nous n'avons pas réussi à garder le même rythme durant tout le match. Cela est d'autant plus difficile face à une équipe qui joue bien la possession.

Le tacticien des Groen & Zwart était malgré tout satisfait de la rencontre de ses joueurs : "Nous avons tellement voulu bien défendre que nous n'avons pas été assez efficaces sur nos contre-attaques. Je suis malgré tout content avec sur 4 sur 6".