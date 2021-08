Bojan Krkic, ancienne promesse du Barça, retrouve Iniesta au Japon

Bojan (30 ans) arrivait en fin de contrat à l'Impact Montréal après deux saisons passées en MLS. L'ancienne promesse du FC Barcelone, à la carrière mouvementée, tente un nouveau défi et va rejoindre la J-League : il a signé au Vissel Kobe, où il évoluera aux côtés d'Andrès Iniesta qui y dispute sa quatrième saison.

【完全移籍加入のお知らせ】



FW ボージャン クルキッチ選手が完全移籍で加入することに決まりました。#visselkobe are delighted to announce the signing of @BoKrkic!

Welcome to Kobe!🙌



詳細はこちら▼https://t.co/2HhEpNpjrv#ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/rXlXMPvui4