La Curva Nord s'en prend à Lukaku: "Tu t'es mis à genoux devant l'argent"

Les supporters de l'Inter ne digèrent vraiment pas le départ de Lukaku.

La Curva Nord ne digère pas le départ quasi acté de Romelu Lukaku (28 ans, 36 matchs et 24 buts en Serie A pour la saison 2020-2021) à Chelsea... Après avoir tancé la direction de l’Inter Milan à plusieurs reprises au cours des derniers jours, les tifosi nerazzurri s’en sont maintenant pris à l’attaquant belge.

"On attendait un comportement plus honnête et transparent. Tu t’es, comme tout le monde, mis à genou devant l'argent", a regretté la Curva dans un communiqué. Pour rappel, Chelsea et l’Inter règlent les derniers détails d'un transfert estimé à 115 M€ et le Diable Rouge, qui émargera chaque année à 12 M€ chez les Blues, s'est envolé pour Londres lundi soir.