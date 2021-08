Thomas Henry sur le départ ? OHL pourrait toucher plus de 8 millions d'euros !

Le départ de Thomas Henry semble se préciser, et OHL pourrait toucher le pactole.

Thomas Henry (26 ans) reste sur la saison de sa vie avec 21 buts en championnat et un départ est évoqué depuis de longues semaines, voire mois. Des pistes belges et françaises ont été évoquées, mais Henry a entamé la saison avec OHL, confirmant sa bonne forme en inscrivant trois buts en autant de matchs de Pro League. Et la piste la plus chaude serait désormais écossaise : d'après le Sun, le Celtic Glasgow serait en pole position pour l'attaquant louvaniste.

Les Hoops auraient soumis une offre de 7 millions de livres (environ 8 millions de livres) à OHL pour Thomas Henry, et seraient "confiants" dans le dossier. Henry remplacerait alors idéalement Odsonne Edouard, qui paraît sur le départ et est cité dans plusieurs clubs de Premier League.