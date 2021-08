John van den Brom déçu : "Nous partons avec un goût amer"

Le parcours de Genk en Ligue des Champions s'est achevé au 3e tour préliminaire, après avoir été battu deux fois par le Shakhtar Donetsk (cumulé: 4-2).

Défait à domicile au match aller (1-2), Genk n'est pas parvenu à s'imposer au Shakhtar. Les Ukrainiens l'ont emporté 2-1 via des buts inscrits par Lassina Traoré (27e) etMarcos Antônio (76e). Cyriel Dessers a marqué le seul but des visiteurs (90e).

Pendant les 20 premières minutes, le Shakhtar a imposé un rythme élevé et mettait la pression sur la défense de Genk. De son côté, John Van den Brom a vu son équipe perdre trop souvent le ballon avant la pause. "Cela nous a coûté cher. Nous avons fait trop d'erreurs dans la construction, nous avons joué de manière trop négligée. Cela nous a coûté beaucoup d'énergie. Il faisait terriblement chaud et ces efforts supplémentaires et inutiles comptent double", a expliqué le coach des Limbourgeois à l'issue de la rencontre dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.





"Il est clair que nous avons été éliminés par un adversaire très fort", a déclaré le technicien néerlandais. "Ils ont davantage profité des occasions qui se sont présentées, que ce soit à Genk ou ici à Kiev. Mais il n'y a pas que la qualité, avec ce ballon sur la barre transversale par exemple, ce n'était pas facile non plus", a-t-il souligné en parlant de l'occasion limbourgeoise.

"Le pire, je pense, c'est qu'au bout du compte, nous partons avec un goût amer. Nous rêvions de la Ligue des champions et nous avons fait tout ce que nous pouvions pour y arriver. Nous partons avec un mauvais sentiment. Le sentiment de "il y avait quelque chose à faire ici". Mais durant les deux matchs, nous avons oublié de nous récompenser", a conclu van den Brom.