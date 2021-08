Radja Nainggolan repousse l'offre d'un club de D1A

Radja Nainggolan a mis fin à son aventure à l'Inter Milan il y a quelques jours. Toutefois, il ne souhaiterait pas rejoindre l'Antwerp cet été.

Radja Nainggolan ne retournera pas à Anvers. En effet, d'après les informations de Het Nieuwsblad, le Diable Rouge aurait refusé l'offre de l'Antwerp. Il ne portera donc pas les couleurs du club de sa ville natale la saison prochaine, et ne devrait pas jouer en Belgique non plus. Un départ à l'étranger semble plus probable.

Selon le média néerlandophone, le Ninja disposerait de différentes offres. Si les plus intéressantes d'entre elles lui viendraient de Turquie, plusieurs clubs de Serie A auraient également manifesté leur intérêt, à commencer par Cagliari. Les Rossoblù seraient déterminés à s'attacher les services du joueur.

Pour rappel, le principal intéressé a passé les deux dernières saisons en Sardaigne, où il était prêté par l'Inter Milan (51 matchs joués). Libre de tout contrat depuis quelques jours, le milieu de terrain belge est désormais libre de s'engager où il le souhaite. Alors, quel club parviendra à obtenir ses faveurs avant la fin de l'été ?