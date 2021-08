Le Bayern va débuter la saison sans un défenseur titulaire

Un coup dur pour le club mais aussi pour le défenseur.

Blessé à la cheville lors d’un entraînement avec le Bayern Munich mercredi, le latéral droit Benjamin Pavard (25 ans, 36 matchs et 1 but toutes compétitions pour la saison 2020-2021) va manquer la reprise de la Bundesliga face au Borussia Mönchengladbach vendredi, et devrait observer une période d’indisponibilité d’au moins trois semaines, nous apprend le journal allemand Kicker.

Un coup dur pour l’ancien Lillois et les Bavarois, mais aussi pour l’équipe de France de Didier Deschamps, qui risque de devoir se passer de son défenseur pour le rassemblement de septembre.