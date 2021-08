Nicolas Gavory après Standard-Ostende : "Nous avions clairement une revanche à prendre"

Le Standard de Liège s'est imposé à domicile pour la première fois de la saison contre Ostende (1-0) ce vendredi soir lors de la cinquième journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège confirme sa bonne forme après son succès à Sclessin contre Ostende ce vendredi. Deuxième succès de rang pour les Rouches qui prennent provisoirement la tête du championnat avec dix points. Le matricule 16 avait à coeur de s'imposer face au KVO après ses deux défaites durant les Playoffs 2 la saison dernière (6-2 et 1-3).

"Nous avions clairement une revanche à prendre", a lâché d'emblée Nicolas Gavory à l'issue de la rencontre. "Nous avions pris une déculottée chez eux, puis ils sont venus s’imposer chez nous lors du dernier match de la saison. Nous nous devions de corriger le tir. Nous avions à cœur de continuer sur la lancée du dernier match. De plus, nous venons d'enregistrer une deuxième clean sheet. Face à l’Antwerp, nous nous faisions punir à chaque contre-attaque. Mais depuis, nous avons réussi à corriger ça et nous sommes plus solides défensivement. Un vrai travail d’équipe, il faut continuer sur cette lancée", a expliqué le back gauche qui reste prudent.

"Il ne faut surtout pas de relâchement car la régularité était notre gros problème la saison dernière. Il faut continuer de travailler. Nous commençons seulement à prendre conscience de la mentalité que nous devons avoir sur le terrain", a conclu Gavory.